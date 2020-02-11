【武漢肺炎】毋懼疫情 《Baby復仇記》如常本周四上映 (21:40)

武漢肺炎疫情持續，近日食物及衛生局長陳肇始指未來兩星期是抗疫的關鍵期，呼籲戲院、卡拉OK、補習社等暫時停業，以減低病毒人傳人的風險。就此事，《明報》記者聯絡戲院商會，發言人表示因事出突然，院商尚未開會，而且目前環境亦不適宜聚在一起開會。發言人又指戲院應否暫時停業，有很多因素及法律合約要考慮，不是說停就停。

百老匯院線發言人稱暫無意停業，但會實施嚴格的抗疫措施，保障觀眾安全；繼實施隔行售票安排，每次散場後於放映廳噴消毒噴霧等措施，今日起所有入場觀眾必須佩戴口罩，入場前戲院職員為所有觀眾量度體溫等。

受疫情影響，昨日（10號）單日最高票房是收66萬元的荷李活電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》，上映5日累積票房670萬元；之後由第2位的《家有囍事2020》計起，全部票房只有5位數，情況慘不忍睹；黃子華的《乜代宗師》票房亦僅得7萬餘元，上映19日（截至2月10日）累積票房2900萬元。

不過，由陳靜與朱鑑然主演的《Baby復仇記》毋懼市道差，如常於2月13日情人節檔期上映，同日上映的還有荷李活電影《謎‧離島》，而袁富華與太保主演的《叔‧叔》亦落實3月12日上映。

（即時娛樂）