【影后之爭】鄧麗欣獲提名心情複雜 蔡思韵對入圍難以置信 (17:07)

鄧麗欣（Stephy）繼前年憑《空手道》獲提名香港電影金像獎影后後，今年再憑《金都》角逐影后，硬撼鄭秀文﹑蔡思韵和周冬雨。Stephy表示心情複雜：「（入圍）當然開心，但最近氣氛及看到負面新聞，在這個局勢及環境下，仍收到好消息，心情有點複雜，但開心。今次第2次獲提名最佳女主角，好多謝大家對我肯定，好開心這幾年有機會及好電影讓我去參與，同時亦恭喜導演黃綺琳入圍最佳新導演及最佳編劇，恭喜朱栢康（入圍影帝），還有鮑姐（鮑起靜）入圍最佳女配角，我亦開心有另一提名，就是最佳原創電影歌曲提名，多謝林二汶寫了首好歌，導演寫了好好的詞，今次入圍有賴整個團隊合作，我當自己拿了獎， 同時亦恭喜其他獲提名的人。」

另一位有份角逐影后的蔡思韵，已憑《幻愛》榮獲《第26屆香港電影評論學會大獎》「最佳女演員」，她說：「能夠入圍金像獎最佳女主角，對我人生來說，簡直就像當年考大學被錄取一樣，如幻似真又難以置信。這次入圍代表作為新人的我拿到一條鎖匙，走進一道更險峻的電影之門。我會更用心、更認真去看待表演，更肯定和自信地說：我，蔡思韵是一位女演員。感謝《幻愛》製作團隊，導演周冠威和我的對手劉俊謙。感謝金像獎評審對我的肯定，能夠躋身於一班前輩演員之中，成為入圍一分子，與有榮焉。」

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（即時娛樂）