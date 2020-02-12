【武漢肺炎】杜可風赴大阪領奬 趁機拖篋撲口罩 (17:24)

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文章日期：2020年02月12日
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杜可風雖說坐飛機有點驚，但入閘前卻表現輕鬆。（鍾偉茵攝／明報製圖）
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【今日直擊】
金像獎攝影大師杜可風，今日下午2時許現身機場，戴上口罩的他透露此行前往日本大阪領奬。提到新型冠狀病毒在港蔓延，杜可風坦言乘坐飛機也有少許擔心，並指一指手上的行李篋，表示會趁此行撲口罩。
（即時娛樂）
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