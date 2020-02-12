【充滿本土味作品】劉俊謙憑《幻愛》角逐最佳新演員：莫大鼓勵 (18:01)

劉俊謙早前憑電影《幻愛》榮獲《第26屆香港電影評論學會大獎》「最佳男演員」，今日香港電影金像獎公布入圍名單，劉俊謙憑片角逐「最佳新演員」，他說：「從事表演工作已經一段日子，《幻愛》是首部參與及上映的香港電影，能夠藉此入圍香港金像獎最佳新演員，對我來說是莫大的鼓勵，非常感謝大會和評審對我的肯定！去年很慶幸能夠成為《幻愛》團隊的一分子，一起創作了這部充滿本土味和關懷的作品，作為演員，作為電影的初哥，是珍貴且幸福的經驗，所以特別感謝導演周冠威，和不可多得的對手蔡思韵。能夠獲得提名已經是很重要的肯定，不論得獎與否，我也會繼續努力進步，成為更好的人，更優秀的演員。」

《幻愛》導演周冠威則有份角逐最佳導演和最佳編劇，周冠威說：「非常高興繼《十年》後再有一齣電影獲金像獎提名。多謝評審、團隊同投資者，提名是對《幻愛》好大肯定，希望令更多人關注這齣本土的小本製作。整個團隊都好新，兩位主角都是新演員，編劇攝影也是首次參與電影製作便獲得提名，得獎與否都已經是很大的肯定。」

憑《獅子山上》獲提名最佳新導演的梁國斌說：「在忙於撲口罩和消毒液的2月12日，和編劇們FaceTime度劇本的午後，手機不斷傳來信息，得知自己獲提名第39屆香港電影金像獎的新晉導演，一切消息來得如此夢幻，無奈這時候整個城市生病了，興奮也只好一瞬間，然後大家繼續聯手抗疫。這個提名對電影導演是重要的，謝謝大家對《獅子山上》及我的支持，能買一盒口罩就更好。」

至於憑《戲棚》獲提名最佳新導演的卓翔則對入圍感到意料之外，卓翔說：「衷心感謝香港電影金像獎、選民及評審對《戲棚》的肯定，同時也是對每一位戲棚職人及整個《戲棚》製作團隊的肯定。衷心希望提名把這電影帶到更多觀眾眼前。」

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（即時娛樂）