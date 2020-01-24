【《犯罪現場》6項提名】古天樂平常心角逐影帝 姜皓文入圍男配角感驚喜 (18:20)

「第39屆香港電影金像獎頒獎禮」今日公布入圍名單，《犯罪現場》榮獲最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳剪接、最佳美術指導及最佳動作設計共6項提名。

對於獲得6項提名，導演及編劇馮志強說：「恭喜《犯罪現場》團隊，演員、幕後獲得多項提名，作為導演深感榮幸！」前年已膺金像獎影帝的古天樂（古仔），憑該片入圍最佳男主角，古仔表示：「平常心，入圍已經好開心，最希望大家身體健康。」

入圍最佳男配角的姜皓文目前仍在檳城，他說：「好開心，好驚喜，以為今年沒有提名，因為自己作品不多，本已打算留在家中看頒獎禮，想不到大家會喜歡我這個角色。《犯罪現場》是一部好好的電影，今次入圍我要多謝馮志強導演及老闆古天樂，還有各位喜歡這部電影的觀眾，和一直支持本片的投資方。」

相關新聞：【充滿本土味作品】劉俊謙憑《幻愛》角逐最佳新演員：莫大鼓勵

相關新聞：【去年爭影后】蔡卓妍入圍最佳女配角：感恩遇到好對手

相關新聞：【疫情肆虐】金像獎歷史性取消實體頒獎禮 延至5月舉行

相關新聞：【金像獎入圍名單】郭富城古天樂爭影帝 易烊千璽越級挑戰

相關新聞：【金像獎入圍名單】鄭秀文「叫兩飛」 撼周冬雨蔡思韵鄧麗欣爭影后

相關新聞：【金像獎入圍名單】《少年的你》獲12項提名 今屆之最

（即時娛樂）