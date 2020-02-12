【感謝上帝】朱栢康憑《金都》角逐影帝：好大Surprise (18:30)

朱栢康去年憑電影《金都》入圍金馬獎最佳男主角，今日他再憑該戲角逐香港電影金像獎最佳男主角，朱栢康興奮說：「感謝上帝，人生中祂為我安排好多路，成就好多事情，縱然有高低。多謝金像獎評委及投票的同業，多謝你們喜歡戲中角色，以及我的表現，好大的surprise。以我短短在電影業時間，可以和很多神枱級前輩躋身提名名單，非常榮幸，對我來說，獲提名已當攞獎，這句說話好多時會聽到，以前不會明，提名當然攞埋（獎）最好，但人生走到這一步，當長大後懂感恩時，手頭上有的東西已是最好，趁這個機會多謝成就我的人，包括家人﹑朋友﹑經理人和演藝學院老師，一定要多謝《金都》台前幕後工作人員。」

相關新聞：【《犯罪現場》6項提名】古天樂平常心角逐影帝 姜皓文入圍男配角感驚喜

相關新聞：【充滿本土味作品】劉俊謙憑《幻愛》角逐最佳新演員：莫大鼓勵

相關新聞：【去年爭影后】蔡卓妍入圍最佳女配角：感恩遇到好對手

相關新聞：【疫情肆虐】金像獎歷史性取消實體頒獎禮 延至5月舉行

相關新聞：【金像獎入圍名單】郭富城古天樂爭影帝 易烊千璽越級挑戰

相關新聞：【金像獎入圍名單】鄭秀文「叫兩飛」 撼周冬雨蔡思韵鄧麗欣爭影后

相關新聞：【金像獎入圍名單】《少年的你》獲12項提名 今屆之最

（即時娛樂）