【《叔‧叔》獲9項提名】太保角逐最佳男主角：希望香港平安 (18:50)

「第39屆香港電影金像獎頒獎禮」今日公布入圍名單，電影《叔‧叔》獲9項提名，包括最佳電影﹑最佳導演﹑最佳編劇﹑最佳男主角﹑最佳男配角﹑最佳女配角﹑最佳新演員﹑最佳剪接和最佳服裝造型設計。角逐影帝殊榮的太保說：「電影人生有低潮有高潮，人生也是一樣，平安最重要，香港有很多我關心的人﹑事及好多好朋友，希望香港平安！」

獲提名最佳男配角的盧鎮業說：「感謝《叔‧叔》台前幕後團隊的各位，拍攝這部電影的日子很快樂、很有愛，感謝導演楊曜愷的信任與鼓勵，並譜寫了一部美麗動人的愛情電影。」

而「叫兩飛」的區嘉雯憑該戲，入圍最佳女配角和最佳新演員，她說：「非常感謝《叔‧叔》台前幕後及恭喜楊曜愷導演﹗」

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（即時娛樂）