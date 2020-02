曾國祥《少年的你》獲金像獎12項提名 王敏奕激動眼濕濕 (19:23)

曾國祥執導電影《少年的你》榮獲金像獎12項提名,成為頒獎禮的焦點。身為曾國祥太太的王敏奕對此喜訊大為感觸,在社交平台拍片代夫講感受,見她掩嘴及不時索鼻水,眼濕濕簡單講了一句「好開心」。

王敏奕留言:「相信最近大家都需要花很多力氣去面對生活,一切都盡在不言中。亦因為這些挑戰令到任何的快樂都會覺得份外感恩!而這一刻我真的很激動!很開心!好想分享這最近聽過最好的消息,分享喜悅。恭喜第39屆香港電影金像獎每一位提名人,恭喜「#少年的你」團隊!!!!!! 12項提名,你們太利(厲)害了,曾國祥你保護世界,也保護我,So proud of you my love. 恭喜辣妹子周冬雨」

曾國祥亦在社交平台講提名感受:「感恩!感謝團隊裏的每位兄弟姊妹!也恭喜其他獲得提名的電影和同業們!And last but not least, thank you Ellen...hope u like we will did with ur song...」不忘多謝唱電影主題曲《Fly》的已故歌手盧凱彤。

