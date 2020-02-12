【入圍最佳導演】《花椒之味》麥曦茵感激許鞍華：她鼓勵我再拍電影 (21:19)

麥曦茵執導的電影《花椒之味》，在「第39屆香港電影金像獎」獲11項提名，鄭秀文及賴雅妍分別憑該片角逐影后和最佳女配角，麥曦茵亦有份入圍最佳導演。麥曦茵說：「感謝在短促相處裏，每一位演員對文本和拍攝過程的信任。恭喜及祝福台前幕後提名的伙伴們，電影是主創團隊、演員、工作人員、後期團隊，環環緊扣的勞動成果，謝謝過程中，每位專業的互信與交託。感謝兩位監製沿途護航與信任，由衷感激許鞍華監製最初的鼓勵：『再拍電影吧』。感謝路上給予精神支援的恩師、前輩、朋友，二話不說行動支援的兄弟伙伴們，『在心中』；感恩在複雜世情中，遇上各路胸懷俠氣義理之人。電影不是人生的全部，但做電影的時候，每一刻都在向人生提問；戲裏戲外，都是直面創口，修復療癒的過程。辛苦了，這段時間，願大家好好保重，一起加油，在各方面，無論是電影，或是活着本身。」

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（即時娛樂）