呂頌賢今個月5號54歲生日,太太麥景婷為他送上一個玩盡春夏秋冬兼海陸空的旅程,令人羨慕不已。麥景婷在微博分享部分圖片,見到她送上大利市及蛋糕給呂頌賢,更去了歐洲睇名畫。

麥景婷留言:「籌備了年多,期待已久的『春、夏、秋、冬、海、陸、空』生日之旅已經啟程了,心情既興奮卻又忐忑得很.....非常牽掛著仍然受疫情影響的家人、朋友和大眾;祝願大家都身體健康,疾疫得到有效的治療,社會回歸平穩安定,世界和平啊!️ #明心見性,菩提增長,福慧雙修 #Happy Birthday and All Your Wishes come True﹗ #感謝每一位的生日祝福」

