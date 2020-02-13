【有喜訊】楊怡羅仲謙：我們之間將會加入一顆小小電燈泡 (12:38)

楊怡與羅仲謙結婚4年，一直表示婚後努力造人，昨日有報道指楊怡已懷孕6個月，預產期為今年5月。楊怡與羅仲謙剛剛在各自的社交帳號公布喜訊，上載一張二人合照，見他們在肚前做了一個心形手勢外，還送上一張BB超聲波照片。

楊怡與羅仲謙以同一留言表示：「我們的緣份（分）從劇集開始，由同事變朋友，由朋友變情侶，由情侶變伴侶，從今以後……我們多了一個身份（分）。感恩上天送給我們一份珍貴的禮物，我們之間將會加入一顆小小電燈（泡），寶貝，願你在未來的日子裡（裏）時刻照亮我們的生命，願我們在未來的日子裡（裏）幸福快樂……謝謝你選擇了我們，We love you，我們一家期待你的來臨 P.S. 謙爸B知道後，第一個反應竟然係『你唔好亂咁噏吖，你問清楚醫生未？』 P.S. 第一次聽BB心跳聲時，原來有D似火車經過 #我們這一家 祝大家情人節快樂 #happyvalentinesday #鼠來寶 #babymouse #小羅白(蔔) #新手爸媽加油」

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（即時娛樂）