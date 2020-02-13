【閨密聚會】郭羨妮陳倩揚 梁嘉琪顏子菲 分享情人節故事 (14:00)

郭羨妮（Sonija）、陳倩揚（Skye）、梁嘉琪和顏子菲（Belinda）等盛智娛樂藝人，趁2月14日情人節來個閨密聚會，分享情人節的難忘事。

郭羨妮指今年的情人節因為疫情關係，應該會在家中度過。至於最難忘的情人節，她笑言是在加拿大讀書的時候，「因為學校在山上，適逢當晚下大雪封路，要在大學圖書館度過難忘的一晚。」梁嘉琪等羨慕她在山上欣賞雪景過情人節之餘，亦不忘追問有無事情發生？Sonija笑說：「當晚只有我一個人，是好難忘，不過什麼事也沒有發生。」即時引得眾人爆笑。

顏子菲稱她20歲時在加拿大有一次與別不同的經歷，當年單身的她獲一位要好男性朋友約食飯，回家途中發現座駕有問題，於是停在路旁檢查，對方竟然在車尾箱拿出一大朿玫瑰花，並拿到前座送給她，「這一刻我一世都不會忘記，好難再有人可以超越這次經驗了，太感動。應該有99支，因為塞滿車尾箱。（之後有否下文？）對方可能只是出於朋友之間的好意，不一定是追求自己，反而大家直至現在也是好好的朋友。」

梁嘉琪感慨指今年情人節應該是香港人最難忘的一次，因為大家都要囗罩相見，不過情人節不單只要快樂，平安亦很重要。

陳倩揚育有3名小朋，表明因為疫情關係，兩公婆屆時會陪小朋友在家中度過，認為和最愛的人在一起， 天天都可以是情人節。

（即時娛樂）