【好真實】拍戲扮孕婦影大肚寫真 王敏奕被考起認有難度 (15:08)

陳靜有睇男艷舞的經驗，表現是眾人中最鎮定一個。（大會提供／明報製圖）

王敏奕（Venus）於新片《Baby復仇記》中飾演孕婦角色，長期要戴上假肚演出，其中有場孕婦寫真戲份令她大感難度。王敏奕說：「這是得意的經歷，導演事先有同我講這場戲，我覺得幾好玩。工作上已成日影相，但導演話今次不想影到好靚，想拍到普通人第一次入Studio那種喜劇感，有些難度，有些事要錯錯地。事前我冇乜顧慮，導演好照顧演員感受，每一套衫去試都以演員舒服為主。」

至於長期戴上假肚拍戲，王敏奕笑言最開初是覺得好玩，因為效果很真，「但戴了上身後覺得行路好辛苦，着鞋都要服裝幫手。一到現場化妝就戴，化妝食飯都唔除，到收工真的腰痛、膝頭痛，大肚真的好辛苦，會明白孕婦為何會燥底。」

此外，王敏奕跟陳靜（Dada）、余香凝及麥芷誼等，還有場去澳門看男士艷舞表演的戲，四人笑言拍攝這場時既尷尬又興奮，Dada說：「我都有過類似經驗，所以都好少少，我有一年生日會，一班女仔朋友請了脫衣舞男表演，我拍攝時都有回想當時情景，又冇乜尷尬，反而是她們好似好尷尬。」余香凝稱在化妝間時就好興奮，可是到拍攝時大家勁尷尬，反差好好笑。

（即時娛樂）