《他約我去迪士尼》唱足十幾年 Kellyjackie分享患抑鬱症經歷 (16:21)

由蓋世寶和黃冠斌主持的香港開電視全新節目《一曲走天涯》，將於本周六晚（15號）首播，頭炮嘉賓是憑《他約我去迪士尼》紅極一時的Kellyjackie（陳曉琪）。

Kellyjackie於2004年以應屆會考生身分，在網上發表《他約我去迪士尼》一曲，外界反應很大，之後得到公司賞識，獲邀與天后陳慧琳（Kelly）推出合唱版，慶祝主題樂園開幕。Kellyjackie更走進主流樂壇，合唱版不但成為派台作品，更登上當年各大電台冠軍歌位置，可惜她後來陷入合約糾紛，事業開始停滯，「有一天我準備上學，打開門有一封律師信在我門口，是一份停止我工作的合約。那段時間有些版權問題，導致我只可以唱《他約我去迪士尼》，幾年內都是唱這首歌，有些歌手的粉絲看到後，『又是這首歌，唱了幾年了。』你看得到他的口型」。

Kellyjackie指當年不敢見人、不接電話，表演時要戴口罩又手震，甚至不讓自己碰琴，每天只會關起房門流眼淚，「上網查了抑鬱症的十大徵狀，我除了輕生不敢做之外，全部都中了」。幸好一次和中學同學飯聚，發現自己走得比別人快，卻停滯不前，「有些人做了很喜歡的職業，但我好像在這裏沒動過，甚至乎退步，最後決定，我一定要找一些事情充實自己，我就去讀大學」。大學畢業後，她還參加了甄詠蓓和黃秋生的戲劇班，甚至雙節棍，開拓了她的另外一面，在人生旅途上破舊立新。

她坦言《他約我去迪士尼》唱了超過5000次，陪伴自己高高低低，亦代表著一種成長。「以前我的自我價值很低，靠這首歌才覺得可以給大家一些開心的感覺，這個就是我能找回唱歌的原因」。

（即時娛樂）