【武漢肺炎】梁競徽大馬個唱無得落台握手：下次飛吻補數 (19:27)

梁競徽日前在馬來西亞雲頂舉行首個個人音樂會，由於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，主辦單位不敢怠慢，事前已多次溝通，確保觀眾和表演者皆安全及健康。

今年是梁競徽入行20周年的大日子，他心情緊張又感動，「主辦單位話全場門票已經賣晒，場地爆滿，我就一生人第一次，又不知道會不會是最後一次，所以不想所有粉絲失望，最終經過多番波折可以如期舉行，真係好感動」。當他將歌曲《命運符號》獻給父母時一度眼濕濕，並哽咽表示：「原本安排父母飛來見證我的第一次音樂會，不過他們的航班突然被取消了，有少少美中不足，不過唔緊要，我已找人拍片給他們之後重溫，好多謝他們咁多年來都好支持我，我大個仔喇，有自己家庭和小朋友，更加明白到做父母絕對唔容易，多謝你們！」陳國峰和莫家淦兩位好兄弟這晚現身撐場，三人在台上合唱，盡顯兄弟情。

梁競徽完騷後表示：「今次一小時演出，每首歌對我好有意義，疫情咁嚴重，大家都冒險來睇我演出，我知好多人惜我、支持我，我好感動。美中不足是原本打算落台同大家握手，親自多謝大家，不過大會想確保大家衛生健康，最終取消了。不緊要，下次我派飛吻補數，希望再有下次，我一定會更加進步，做更好的演出畀大家睇。」

（即時娛樂）