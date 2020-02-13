【質疑政府】翁靜晶捐3000口罩 透露葡萄牙生產商貨源足 (20:29)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，人人撲口罩求自保，可謂一罩難求；為發揮香港人互助互愛精神，不少藝人加入捐贈口罩行列，幫助有需要的人。今日新加入的是翁靜晶，她在社交平台透露訂了3000個口罩，會全數捐出。翁靜晶留言：「通過小學同學的物流公司，成功收到過萬個口罩，我分到3000個。其中1000個送予大埔仁醫林醫生分發，1000個予陳百強影迷會分發。500個予香港退伍軍人聯會分發給老兵。餘下500予傳媒朋友及公司員工。附上葡萄牙生產商的現價單，據知貨源是不缺的，只是價錢比我訂的時候貴了。不明白以香港政府的實力，何以口罩變成了『奇貨可居』，十分遺憾。」

翁靜晶接受《明報》電話訪問，她說自己兩個多星期前購買這批口罩，並非炒價亦不缺貨。問她有否告訴特首林鄭月娥去哪裏訂口罩？她稱：「我早已將聯絡方法告訴一位跟官員有溝通的朋友，但沒有下文。」翁靜晶老公何猷彪是香港退伍軍人聯會的主要贊助人，一直關心「老友記」情況，故訂口罩送給他們。提到她送口罩給診所醫生，翁靜晶解釋外界關心政府醫護人員設備不足，其實社區的診所醫護也缺乏物資，她就透過可信任的醫生分發。

（即時娛樂）