【受武漢肺炎肆虐影響】第44屆香港國際電影節延期舉行 (22:02)

許冠文是第44屆香港國際電影節焦點影人，惟受疫情影響，電影節亦將延期舉行。（網上圖片）

武漢肺炎肆虐，市面一罩難求，疫情影響各行各業，亦重創娛樂圈；繼多個演唱會先後取消或延期舉行外，連影壇盛事香港電影金像獎頒獎典禮，今屆亦取消實體頒獎禮，而一年一度的香港國際電影節及香港亞洲電影投資會，亦受疫情影響。

香港國際電影節協會今晚在官網宣布，「第44屆香港國際電影節」（HKIFF44）及「第18屆香港亞洲電影投資會」（HAF18）延期，電影節發燒友四、五月節目取消。

香港國際電影節協會總監利雅博確認，原定6星期後舉行的兩項旗艦活動，均會延至暑假期間舉行，Cine Fan電影節發燒友四、五月節目則會取消。利雅博表示：「我們將與場地、相關機構、贊助商及合作伙伴商討，望能盡快公布更多有關電影節延期舉行的詳情。」

香港亞洲電影投資會總監王慶鏘表示，第18屆香港亞洲電影投資會 (HAF18) 將繼續與第24屆香港國際影視展同期舉行。香港貿易發展局已宣布今年影視展，將延期至8月27至29日舉行。「我們今年五月與康城影展合辦的『HAF邁進康城』計劃將如期舉行，獲選計劃將於三月下旬公布。」王慶鏘續說。

利雅博補充：「決定電影節及投資會延期舉行誠非易事。作為負責任的社會機構，我們明白應優先考慮公眾的健康和安全，並衷心祈盼受疫情影響的市民早日康復。」

（即時娛樂）