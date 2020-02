next

羅力威跟雨僑於2018年結婚,二人趁今日情人節宣布喜訊,雨僑已懷有身孕,他們正式加入父母行列。羅力威在社交平台發文:「呢個世界又多一個小生命喇 從此食飯多雙筷喇 霎時間感覺到天父創造既(嘅)奇妙和天下媽媽們既(嘅)偉大 終於到我們正式加入父母既(嘅)行列 Hello BB你好 首先多謝你比(畀)機會我地(哋)做你爸爸媽媽 請多多指教 你現階段作為一粒bb黎(嚟)講 絕對有責任要高抬貴手仔你媽媽個肚 而我相信媽媽亦都會好小心『鏡』錫(惜)住你 唔食大辣 同媽咪好好相處知嗎 c u later luv u」

雨僑上載他們兒時模樣外,還分享BB的超聲波片段,她開心表示:「祝各位情人節快樂!兒女是耶和華所賜的產業;所懷的胎是祂所給的賞賜。(詩127:3)感謝主賜給我們這個寶貴的小生命,不知道你會比較像爸爸還是媽媽呢?」

(即時娛樂)