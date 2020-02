朱千雪去年8月與醫生男友吳昆倫(Justin)在峇里結婚,兩口子生活愉快,日前更傳出喜訊,可是朱千雪已否認她佗B,說自己只是肥胖而已。今日情人節大日子,朱千雪在社交平台放閃,更留言呻很多年2月14日都相隔千里,今年終於不再靠視頻通話慶祝,首次二人身處同一個城市。

朱千雪留言:「So many February 14s spent over a thousand miles apart...for the first time ever we are in the same city. No more dinner celebrations over video call!」

(即時娛樂)