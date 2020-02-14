【懷孕3個月】雨僑口味變嗜酸 讚老公羅力威廚藝有進步 (21:41)

雨僑（(Ava）和羅力威結婚2年，今日情人節他們宣布走進人生新階段，由2人世界變成3人家庭，Ava在社交網宣布懷孕喜訊。

Ava現時佗B已3個月，身體適應上還算OK，只有輕微不適，但口味有變，變成無酸不歡，她說：「頭3個月會有少少不舒服，突然間在髮型屋洗完頭起身好暈，嚇死我....以為什麼事，不過不嚴重，我知道沒有嘔都不算什麼辛苦，吃東西就麻煩少少，日日不同口味，但主要都是酸的食物就開心。」

由於口味變，Ava這段日子內並沒特別進補！「花膠呀雞湯呀好heavy，全部令我反胃，所以沒有怎樣進補，現階段BB的Size都OK，沒有特別催谷，都是正常三餐，好間中才飲滴雞精。」至於生仔或生女，Ava表示無所謂，稍後才公布BB性別。

羅力威和Ava首次做爹哋媽咪，愛妻號的阿威當然緊張，除了開工外都陪實太太，不過因為疫情肆虐，2人甚少出門，Ava說：「這段時間都甚少出街，要檢查才去診所，口罩﹑眼鏡和洗手液都基本；同之前最大分別是我老公現在煮飯，他完全不懂，不過他很努力，進步好多，現在也煮得不差。」

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（即時娛樂）