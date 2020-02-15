【雙親被困鑽石公主號】森美憂心：希望他們沒事盡快回港 (13:11)

森美、陳貝兒及林溥來昨晚為無綫節目《全民開講齊抗疫》錄影，入廠前先噴上酒精消毒搓手，見森美戴上手套，他解釋因經常酒精搓手至皮膚乾裂，所以戴手套減少皮膚接觸酒精，但他指現階段最擔心不是隻手，而是身處橫濱鑽石公主號郵輪的父母。

他指父母年初一上船到日本，父母一直不告知他坐哪艘船，怕他擔心，直至哥哥告訴他才知道，他說：「初期以為沒事，還可以自由活動，後來情況開始嚴重，要各自留在房間隔離，但wifi信號不穩定，每日只能靠短訊問清楚他們健康狀況，最大問題是他們的房間沒有窗，如無意外下周三便完成14日隔離，幸好暫時他們無病徵，雖然有香港人確診，但也不是他們身邊朋友。」

他表示父母沒有長期病患，不需要藥物，船上亦有補給食物，口罩及酒精都充足，只是比較悶，過去多日只獲准到甲板「放風」10多分鐘活動，他說：「現在只能叫他們做多點運動，增強抵抗力，只希望他們無事可以盡快回港，知道船上有幾百個香港人，都希望政府看看怎幫助他們，安排回港不用在船上隔離，有人希望政府包機接船上港人回港，大家都有不同要求，而我就只想父母安全，能盡快離船，在哪裏再做隔離都好，我都覺得無所謂。」

（即時娛樂）