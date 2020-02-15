【兩部戲角逐影后】鄭秀文繼續平常心：夢遠得可怕 就似不可攀 (13:39)

鄭秀文（Sammi）憑電影《聖荷西謀殺案》和《花椒之味》，角逐今屆香港電影金像獎最佳女主角，跟周冬雨﹑鄧麗欣和蔡思韵爭奪影后殊榮，Sammi再次出現「自己打自己」的局面。昨晚Sammi在社交網撰長文吐心聲，抒發對角逐影后感受，她說：「『花椒之味』和還未正式公映的『聖荷西謀殺案』，這兩個角色，讓mi再度競逐最佳女主角。謝謝評審們。

花椒之味的主題曲『好好說』亦入圍了『最佳電影歌曲』。mi曾經得過『金像獎最佳電影歌曲』，以及『金馬獎最佳電影歌曲』，今次是第八次競逐這歌曲獎，內心歡喜啊！

不過，感覺這廿年用上了太多次『平常心』去回答每次入圍的感受，這三個字以外，其實有更細緻的感受，但又不太懂如何表達。剛好昨天看到一份歌詞，其中兩句恰切地說出我對女主角獎項的感受：『夢遠得可怕，就似不可攀』

真的，曾經有過那麼一刻————『人會輸到連想贏（敢贏）的夢想和勇氣也沒有了』。不過，廿年來，mi更希望做到的是一種演出上的蛻變，感激終於遇上這兩個角色。獎項事縱然兜轉崎嶇，mi發現，『一顆平常心』依然是最美好的心態。無論結果如何，最感激這兩部電影的團隊們，也謝謝一直陪mi走過N次提名的你們。」

（即時娛樂）