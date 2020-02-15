【深愛的家人於沙田車禍離世】商台DJ阿檸悲痛：再見老婆... (16:16)

商台DJ薛晉寧（阿檸）昨天度過最難過及傷感的情人節，事關阿檸生命中最好的朋友兼最深愛的家人梁銘汶（Fiona），在昨天清晨沙田一場車禍中喪生。阿檸今日凌晨在社交網撰長文悼念Fiona，開首並以「老婆」稱呼對方，阿檸在instagram上載多張和Fiona合照，並憶述和她的相處點滴，阿檸直言Fiona是他人生中的三分二：「我從中學開始到踏入社會的一舉一動，好的、壞的、風光的、像落水狗的，你都見證著，拉我回正軌。我自卑也自大、自私也自傲，假如我這生人有任何好，通通都是由你的忍耐、啐念、教導而成。」

阿檸表示感謝Fiona沒有放棄過他：「你是我見過最有情義、鬼馬、精靈、可愛的人，你是我最好的朋友，我深愛的家人。我來自無人能理解的星球，你是唯一理解我語言，而且不曾放棄我的人。」

文中阿檸更表示早於中六時已有人生規劃：「你說我人生沒規劃，請打開中六時寫給你的日記，我連睡房的設計圖都畫好，你說要住村屋，三層高，一層你父母，一層我父母，我們自己一層，生兩個小朋友，男的叫樂朗，快樂、開朗；女的叫月遙，嗯，這個無特別意思，純粹大家喜歡的中文字，要家姐細佬，不要兄妹，因為家姐會照顧細佬，你做少份，看？根本一早規劃好！」

最後阿檸說：「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆。薛晉寧在地球上，一生只會有Obe這個老婆。你去哪兒我都陪你，請你都陪我，在我心入面，被我所有愛保護著你，我傾盡全力愛著的梁銘汶。再見老婆，遲點見。」阿檸還署名老公，並寫上2月14日的日期和她道別。阿檸的商台同事包括少爺占﹑麻利和梁文禮都留言安慰，而不少網民亦替阿檸難過。

（即時娛樂）