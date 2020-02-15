【繼續撲口罩】劉鑾雄慈善基金捐3千萬 協助內地抗疫防控 (16:32)

劉鑾雄慈善基金捐款近3千萬，用於內地的醫療、防護及緊急物資和器材的採購。（資料圖片/ig圖片）

武漢肺炎肆虐，全城一罩難求，市民紛紛撲口罩及搶購消毒用品，不少藝人亦捐贈口罩予有需要人士，富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）近日都有捐口罩予有需要人士，甘比昨天在instagram透露，劉鑾雄的慈善基金，捐款近3千萬元給內地抗疫：「劉鑾雄慈善基金一直致力於幫助有需要人仕（士）, 鑑於近日疫情嚴重，基金已累計捐款近三千萬，用於內地的醫療、防護及緊急物資和器材的採購，全力支持國家抗疫防控工作 。

因應近期『武漢肺炎』肆虐，一罩難求，為了幫助有需要人士，『劉鑾雄慈善基金』在全球『撲』口罩及消毒洗手液並交給中心，免費派發給香港獨居長者、弱勢社群及其他有需要人士。

在本周內，『劉鑾雄慈善基金』與中心已與不同的NGOs合作，派發口罩給不同的基層長者、視障人士及勞苦功高的清潔工人等。

此種安排特意避免有需要的人士要山長水遠、又凍又攰的排長龍攞口罩；尤其是可以減少因大量人群集結從而可能產生的感染。

我們會繼續『撲』口罩、派發口罩及消毒搓手液直至疫情受到控制為止。希望大家都要注意個人健康，同心恊力，共同度過此難關!」

（即時娛樂）