【出走似逃難】陳慧敏「疫」境中照去土耳其見男友 (17:12)

澳門歌手陳慧敏近日出走到土耳其，探望危地馬拉籍男友，跟對方共度拍拖後首個情人節。陳慧敏在instagram表示，在家中隔離14天以上，在土耳其航空沒有拒絕入境情況下，她還是決定飛。

陳慧敏形容這次出走，像一場逃難：「從家中坐車出發，到港珠澳大橋口岸坐金巴，車程一路很緊張，只要觸碰過什麼也不放過自己，時刻消毒雙手，幸好全車人都戴口罩，但心情沒有一刻鬆懈。到了香港口岸，我覺得快要餓過饑，但不敢在任何室內地方除下口罩；幸好關口有便利商，買了個麵包，在口岸户外迅速吃掉，就坐的士去機場。

在機場到上機，沒有看到一個沒有戴口罩的人，感覺安心。在12小時的機程，幸好沒有聽到有人咳嗽，吃飛機餐，我都用口罩蓋着鼻子，也戴著口罩睡覺，雖然有無形的壓力，但慶幸還是睡得著，但當時我想，應該每個在飛機上的人，心情也多少有些難受，始終看不到的東西，有著無限的可能性。

順利到達伊斯坦堡，機場關員在看自己的passport時，沒有特別處理，當時真感激澳門政府對今次疫情妥善的處理，令身為旅客的我沒有受太大影響，但話雖如此，整個過程也有想過『別人會歧視自己嗎？』『很怕影響到別人』，種種感受湧現，沒有一刻平靜。

在等待轉機的4小時，我終於換口罩了；再坐2小時機程去Bodrum時，全機人沒有一個人戴口罩，我為了不除下它，飛機餐也不敢吃。到達機場之後，等了3小時，再坐40分鐘巴士，才到達目的地，真是一個漫長的旅程。

這次是人生戴著口罩最長的時間，始終有些阻隔，沒有自由呼吸的舒適感；但亦因如此，想到那些前線的醫護人員有多少天沒有放下過口罩，穿著厚厚的防護衣，直面病毒，沒有歧視過一個病人，沒有放棄過任何能救人可能，甚至願意犧牲自己，真的令人太尊敬和佩服。

為仍然在和病毒對抗的人們加油，我們一起期待著更多康復的消息，盼望疫苗的來臨，懇求上天保佑全球人類，盡快回復健康平安，自由飛翔，感謝。」

（即時娛樂）