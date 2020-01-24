因何君堯而遭網民圍剿 梁芷珊認衰：明白KOL總有機會「瀨嘢」 (17:40)

才女梁芷珊日前接受商台《1圈圈 星光背後》梁泰來訪問，梁芷珊自從去年8月於網上發表千字文，為反修例風波發聲，曾被網民封為「民主才女」。不過，她去年12月底創立網上節目，首集嘉賓請來何君堯做訪問，幾乎被所有人批評得體無完膚！節目中，芷珊剖白最初構思這網台的初衷，在於「溝通」及「有容乃大」，請何君堯做嘉賓這次教訓，令她明白每個KOL總有機會「瀨嘢」，承認自己「衰咗」，感謝所有罵她的人讓她反省。

梁芷珊90年代開始填詞，除了寫詞出書外，她還於1989年演出過經典劇集《他來自江湖》。原來，當年梁芷珊畢業於港島名校庇利羅士女子中學之後，曾陪同同學朱潔儀報名參選港姐，讓她有機會拍攝港姐宣傳片，繼而獲監製劉家豪睇中，斟她首次客串及唯一一次演出劇集。不過，拍完《他來自江湖》後，梁芷珊自覺不是幕前材料，她說：「當你的對手是萬梓良、黃秋生和周星馳時，就好明白自己是不懂做戲，唔識就應『叫皮啦』！我好早已知用人用優點，自己都是。」

梁芷珊解釋她第一首流行作品的詞，是1991年梁漢文的《想著你等著你》，至於當年填詞人一欄，為何是練海棠（伍詠薇老公）的原因，她指當年跟練海棠拍拖，因為男友好忙，故由她出手代寫，

2002年選擇嫁給富豪羅傑承，她坦言：「結婚因為大肚嘛！」梁芷珊更剖白仰慕前夫羅傑承比她強，雖然前夫惡，但對女性最有風度，節目中，她還剖白了選擇2017年提出離婚的原因，及自爆之後法籍前男友，曾於反修例風波中曾向她求婚，她曾一度爽快答應，卻最終讓她反思「婚姻」二字的意義，她說：「我竟然一刻想過婚姻等於一個passport，我是否還需要這名分呢？」

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（即時娛樂）