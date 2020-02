昨天(14日)是情人節,不少藝人都分享跟另一半的甜蜜照片曬恩愛,亦有星級靚媽上載和子女合照放閃。身在加拿大的鍾嘉欣,在ig放了1歲半兒子Jared的3張近照,Jared官仔骨骨﹑拿著玫瑰花望住鏡頭,嘉欣則代囝囝冧爆留言:"My roses are red because I Iove you.Will you be my Valentine?"

(即時娛樂)