【專訪】喜怒哀樂全做到 潘源良撐鄭秀文膺影后：佢好投入 (19:53)

鄭秀文（Sammi）主演的電影《聖荷西謀殺案》，獲提名今屆金像獎最佳女主角，執導該片的潘源良，也希望Sammi能憑該片膺影后，潘源良激讚Sammi演得很好，付出亦多，貴為天后級人馬，戲中有幕一閃而過的撞椅子的鏡頭，雖有替身但她也親自上陣，潘源良說：「她（Sammi）真的很投入，叫她不用那麼搏命，她仍要親自上陣。」

潘源良對Sammi飾演的阿Ling要求很高，但Sammi亦能一一做到，雖然阿Ling內心複雜，但潘源良對Sammi充滿信心，因為Sammi懂得在鏡頭前表演，由第一部電影開始到《鍾無艷》和《孤男寡女》等，喜怒哀樂全部都表達到：「年齡方面她最貼近，角色無得再後生，太後生就無過去和經歷，不會行到這一步。如果Sammi後生10年又做不到，現在剛剛好，角色撞正她最適合時間。」

問潘源良是否跟戲中Sammi一樣，對愛情很執著，又有什麼愛情觀？潘源良說：「我都已經60多歲，還有什麼愛情觀？開心最重要。（以前對愛情執著？）都可能，但人要長大，戲中Sammi最終也學懂放手。（不擅於處理感情？）我一定不是攞100分的人，只能夠講我不是叻的人。（辜負過人？）點都會有，對前妻，當時年少無知，至於珍妹（李麗珍）這部分就不再討論了，之前已經講過。」

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（即時娛樂）