【武漢肺炎】黃百鳴認入座率下跌 贊成戲院暫停齊抗疫 (15:15)

【今日直擊】黃百鳴今日聯同陳靜（DaDa）及栢天男起程往馬來西亞，黃百鳴表示坐飛機會做足抗疫措施，戴口罩、隨身有空氣淨化器以及消毒搓手液，而今次是到當地出席慶功宴，皆因與一家印度發行公司合作10年，非常愉快，繼電影《葉問3》票房收3000萬馬幣，最近《葉問4》更收3600萬馬幣，兩度刷新大馬華語電影的紀錄。

黃百鳴稱電影《葉問4》在外地票房成績不錯，當中內地收12億元，「4集票房由1億、2億、8億至到12億，這個數字已達目標，我們在聖誕檔期上，都算好好彩，冇影響，可以幫補下其他」。他又指電影《G風暴》原定農曆新年後繼續拍攝，現在因應局勢停工，沒什麼損失，而電影公司的員工亦安排在家工作抗疫。

提到政府官員呼籲娛樂場所暫時停業，黃百鳴指政府部門有約見戲院商會商量，但未有共識，他決定旗下戲院加強消毒清潔，並為入場觀眾量體溫、送上免費口罩，希望令大家睇戲安心，「有需要關戲院，我都支持的，應該停停等疫情過去再做，現在入座率的確有下跌，少了一家大細的觀眾。」至於金像獎歷史性取消實體頒獎禮，他稱在疫情下作這個選擇，少了頒獎氣氛，都冇辦法。

DaDa與栢天男受疫情影響工作，農曆年均很少外出，DaDa笑說：「新年食肥了，戴上口罩大家不覺，哈哈哈，我好樂觀的，今日可以出埠走走，人都開心了。」

（即時娛樂）