《頭條新聞》惹警務處處長投訴 港台：節目反映社會現象 (17:31)

向來諷刺時弊的港台節目《頭條新聞》，前晚（14日）播出的一集惹來極大迴響，事關一個名為「驚方訊息」的環節中，由曾任皇家香港警察的王喜，主持「忠勇毅」，並以黑色幽默表達，甫開始王喜由垃圾桶現身，並說：「在庚子年，在中國武漢新型冠狀病毒肺炎肆虐全世界嘅時候，第一次同大家見面，祝你搵到一份身體健康，隨心所欲嘅工作。」

王喜還一人分飾三角，包括扮演「驚方」﹑醫科生和阿伯，王喜在該3分幾鐘環節表演雖然生鬼，但惹來警方投訴，警務處處長（郭嘉銓代行）致函廣播處長梁家榮，指對「驚方訊息」的環節表示極度遺憾，並謂抹黑警隊在抗疫期間工作，表示極度遺憾，又謂節目內容與事實不符，漠視警方抗疫工作和努力，顛倒是非及不能接受。

對於收到警務處處長投訴，港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀回覆《明報》時說：「剛收到信，明白理解抗疫方面警方做了好多，而其他政府部門如醫護等也做了好多，節目只是反映社會現象，有不同聲音，並以嘻笑怒罵形式給市民觀看。」她又強調無意抹黑與挖苦，至於此環節是否常規節目？伍曼儀表示《頭條新聞》的環節多變，至於是否常規環節，有待跟製作組了解。

（即時娛樂）