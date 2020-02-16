《法證IV》謝賢米雪打頭陣 黃浩然李施嬅譚俊彥聯手破案 (19:36)

金牌監製梅小青無綫告別作《法證先鋒IV》，將於明晚（17號）8時30分首播。此劇集合不少花旦小生演出，包括黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、朱晨麗、湯洛雯及鄭俊弘等，還有謝賢（四哥）、米雪、鮑起靜、鄭希怡、張曦雯及海俊傑等在不同單元客串，可謂集齊型男索女及好戲之人，雖然曾爆出黃心穎因「安心事件」要重拍，由湯洛雯臨危頂替，不過有過往三輯的收視保證，《法證IV》絕對是劇迷值得追捧的無綫劇集。

《法證IV》主要人物是香港法證部高級化驗師高安（黃浩然飾）、法醫科高級醫生聞家希（李施嬅飾）及西九龍重案組高級督察郭輝煌（譚俊彥飾）等，所組成的「滅罪鐵三角」，帶領旗下精英用專業的法證科學，披露每單案件的罪惡真相。當中穿插熱血記者徐意（湯洛雯飾）的童年憾事，帶出她與黃浩然失散多年的兄妹情；法證專才水慧明（陳煒飾）遭至愛背叛，頓成殺人疑兇的奇案等。

《法證IV》首集由謝賢（四哥）及米雪打頭陣參與，講述龍兆天（四哥飾）兒子遇刺身亡，死狀更是刻意模擬粵劇傳統儀式中的「祭白虎」，當中涉及花旦龍映雪（米雪飾），高安（黃浩然飾）與眾人確定兇手誰屬之際，劇團又再發生兇案。

（即時娛樂）