馮盈盈到屋邨派口罩予長者 王馨平車尾廂搵到廁紙超興奮 (22:20)

武漢肺炎肆虐，不少市民繼續撲口罩及掃消毒用品和廁紙，馮盈盈今晚在社交網貼相，原來她去了派口罩給長者，相中盈盈戴了口罩及手套，到舊屋邨探訪老人家，她又憶述2003年SARS在香港爆發，她當年只是一位9歲的小四學生：「2003年，SARS在香港肆虐，我只有9歲，還是個小四學生，不懂事，很多事都不明白，只知道媽媽突然不停叮囑我，出街一定要戴口罩，勤洗手和用1:99漂白水清潔地方，街上人人都戴上口罩，看不到笑臉，然後就停學，本來在家放假應該開心，但只見每天新聞都是不開心的消息，又有幾多人受感染和離世...都令大家十分傷感又憂心忡忡。」

17年後，盈盈表示人雖然仍不太懂事，但至少長大後有能力幫人：「在朋友的幫忙下，湊齊了幾百個口罩，就自發去派口罩給住在舊屋邨的老人家，看見很多行動不便的老人家，應門到開門都要幾分鐘時間，更遑論去排隊買口罩...這場仗，不知何時完結，但如果大家一人走多一步，互相關懷，多一份愛，多一份團結，就應該會過得容易點。#願香港早日康復 #亦可以早日除口罩生活。」

另外，「大小姐」林淑敏則在ig上載口罩照，她表示：「有多餘的就要分享啦！有錢出錢，有什麼出什麼，我只有車，就出車吖！如果你心裏有平靜，也不妨多看看別人的需要。在缺乏基本物資的荒誕世界裏，我們有愛呀~~~哈利！」王馨平（Linda）則在ig上載拿著一抽廁紙的照片，她說：「竟然在後車廂找到之前買了但忘記拿回家的廁紙！太驕傲自豪了。」

（即時娛樂）