【錯講SARS源頭】陸浩明道歉兼解釋 不忍媽咪受累爆喊 (17:16)

【今日直擊】陸浩明在日前播出的節目《#後生仔傾吓偈》內，錯講香港是2003年SARS的病毒源頭，因此引起網民不滿。陸浩明今日於電視城為此公開道歉，並為自己令媽咪擔心而爆喊，「我都想借這個機會同觀眾及各位朋友，就我在《#後生仔傾吓偈》講錯了『香港是SARS病毒的源頭』致歉及糾正。當日做節目是有疏忽及不小心地方，講了錯誤的資訊，及後我雖然有講過話病源是來自廣州一位教授，不過糾正得不夠清晰和明確，所以引起大家誤會，無解釋番病毒源頭並非香港，所以想糾正資訊給大家。我做節目原先想表達的想法，香港是SARS大型爆發的地點，無奈我在節目講錯了，有口誤，如果牽動到大家情緒，令到大家有唔開心、傷感的感覺，我向大家深深致歉及講對唔住。經歷這一次事件之後…自己處理節目內容會更加審慎，更加小心，我自己和《#後生仔》一眾工作人員都想同2003年SARS及如今為抗疫的醫護人員講句多謝，因為他們為我們貢獻及犧牲，是保護了我們香港市民，我自己亦希望香港及世界各地的疫情盡快完結」。

追問他昨晚的心情？他哽咽並落淚說：「其實兩晚都唔係好瞓得著…我瞓唔著都唔緊要…不過最…因為我媽咪睇到都…好擔心，咁我同佢講無嘢，我們做幕前預咗要處理這些事情、新聞，我話你唔好擔心…所以我最唔開心，唔係人哋點批評或者講啲乜嘢，反而是令屋企人擔心同唔開心。（有無工作因此受影響？）希望無，我都希望唔好影響到廣告客戶，我自己都會傳短訊給他們講聲唔好意思。（網民有否在代言廣告中留言？）明白他們要批評或想抒發的事，是有他們的自由去任何地方講，我唔開心一定會有，但無奈自己在節目內糾正、澄清得唔夠好，作為一個公眾人物要面對這個責任，所以今日好好，有個機會畀我致歉及同大家交代。」

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（即時娛樂）