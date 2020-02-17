孖阿倫志偉飯聚唱《朋友》 鄧炳強：我做警察係學成龍方中信 (20:32)

今日網上瘋傳了多條片段，是警務處長鄧炳強出席「晨曦明星隊晚宴」，同場還有香港警務處人事部遴選委員會總警司謝振中、綽號「光頭警長」的劉澤基、於2014年佔領行動期間以警棍毆打途人的退休警司朱經緯外，還有成龍、譚詠麟（阿倫）、曾志偉、方中信、歐陽震華、張智霖、盧惠光、林國斌、梁競徽及衛志豪等。

其中一條片，見到警務處長鄧炳強正在發言，他先感謝晨曦及明星足球隊跟警隊踢波又一起食飯，又多謝警隊的兄弟撐他，全場歡呼之餘，又聽到阿倫高呼「香港靠你哋」。之後，鄧炳強說自己很興奮，因見到成龍、阿倫、志偉等偶像，他的心跳得很厲害。他又向志偉笠高帽，指自己在區議會講說話叻，是因為參考了志偉主持的亞視節目《開心主流派》其中一個環節《開心字典》；志偉聞言報以笑容兼雙手合十，阿倫就笑言：「嘩！咁樣好危險。」

然後，鄧炳強說自己做警察是學成龍、方中信：「我唔知點做警察，睇吓睇吓就識做。」他又指自己很憎阿倫，因為太太鍾意阿倫多過他，阿倫聞言說：「呢個咁大罪名！」鄧炳強行到阿倫面前，並握着阿倫的手，說自己都很鍾意阿倫。鄧炳強也多謝在場喜歡踢波的朋友及演藝界朋友，「其實大家係老友，全部在心中，唔使講嘢，只要你哋畀個手指公我哋，我哋赴湯蹈火，在所不辭。」全場即齊齊舉起手指公。

另一條片，是成龍叫大家一起唱《朋友》，其間，志偉想試咪時，不但被阿倫搶去咪高峰，還被阿倫說他不識唱歌，志偉作扮嬲狀，鄧炳強就搭着志偉膊頭安慰，志偉則攬鄧炳強的腰。阿倫又問什麼時候見真情？答案是患難見真情。亦有一條片是謝振中跟阿倫對唱《再見亦是淚》。

就警隊跟演藝人聚會向警察公共關係科查詢，警察公共關係科當值新聞主任回覆：「警隊在職及退休同事經常與不同機構或團體的足球隊交流切磋。昨日（二月十六日），他們在公餘時間與一隊足球隊舉行球賽。賽後，兩隊參加者及其親友一起聚餐，而聚餐的費用由雙方共同承擔。整個活動屬私人性質，不涉公帑。」

（即時娛樂）