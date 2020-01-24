陸浩明錯講SARS源頭遭網民鬧爆 舊拍檔麥明詩︰別太鞭屍 (14:15)

陸浩明（6號）日前在無綫節目《#後生仔傾吓偈》討論「防疫意識」話題時，因說錯2003年沙士（SARS）疫情「香港是那個病毒的源頭」，結果被網民圍插。6號事後連環在社交網發文道歉，惟網民不收貨。他日前錄影《娛樂大家10點半》前再次公開道歉，其間更流下男兒淚。

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曾跟6號一同主持《#後生仔傾吓偈》的麥明詩，今日在Instagram發表題為「別太鞭屍」的長文，為6號求情。她說︰「Ben sir話齋，唔講嘢冇人話我啞；我亦都知道我講嘢對我冇任何好處，但或許我現在比較少顧慮，正所謂『官到無求膽自大』#曲，所以忍唔住講多句：真係希望大家可以把槍口對准啱嘅位置。」

「一月尾嘅時候，梁卓偉因為一句『戴口罩講唔到嘢』論多日備受關注，好多人卻忽略了佢之後出黎宣佈（布），以模型分析預估已有4.4萬人感染。其實佢冇必要出來講一個同正式公佈（布）確診數目差咁遠嘅數字（嗰時正式公布確診不夠1萬），佢之前嘅口罩論的確係誤導到大眾，但佢隨即道歉，且繼續出黎（嚟）分享一啲或許並非緊貼官方口吻嘅報告，我覺得起碼算係（比較）有承擔，係咪要chur住佢唔放呢。」

「陸浩係我合作咗幾年嘅前輩，說實話佢一直照顧後輩，有幾次我同fyy出大show出錯佢都幫我地補獲（鑊）carry我地（哋）；當然，講到良知嘅時候唔可以被私人感情左右；佢呢一次佢固然係大錯特錯，但佢緊接講錯嗰句之後，佢係話『係因為有個廣州人喺內地食...』然後yy話『係佛山』；資料都未必係啱，但係可見應該係一個口誤，佢當時應該係知道由內地傳落黎（嚟）。」

當然，呢個口誤好嚴重、佢責無旁貸；而陸浩亦即刻出黎（嚟）道歉。大家可能對於佢同某些其他前輩嘅關係而有所意見，比較圓滑係佢做人處事嘅方式，但係佢點都係一個試過喺《後生仔》大嗌『唔好搞我後面』、一直專注香港市場、專注做廣東話節目嘅主持。」

「佢係錯，而我之前未睇清楚段片就評論咗都係錯，剪接組冇修正係錯，字幕組照配字幕係錯... 但希望大家關注咗呢件事之後，可以將關注放喺啲真係黑心、不道德、埋沒良知嘅人上面。謝謝🙏 #香港不是沙士源頭 PS 會向監製表達，應該係節目上面澄清番」

（即時娛樂）