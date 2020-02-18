父母被困鑽石公主號未知測試結果 森美擔心︰好似唔樂觀 (16:39)

森美的父母被困在鑽石公主號郵輪上多日，森美今早主持商台節目《早霸王》時坦言開始擔心，他表示主持抗疫節目時，不少醫生朋友都關心他要不要幫忙，又說現階段醫生們對病毒有不同睇法，因為他們對病毒認知不多。森美說︰「就像最初說通常4至5日就會見到病徵，雖然潛伏期有14日、20日，但通常冠狀病毒4日左右見到。當我見到父母5、6日都無徵狀就安心點，頭兩日我問得很仔細，之後就只問他們悶不悶，精不精神。」

談到船上情況，森美表示船公司安排旅客隔天上甲板活動，但其父母為免接觸太多人，只去過一次，父親更主動清潔房間，可見他已經頗悶。至於開始擔心的原因，森美說︰「昨天見到確診個案中有70個是無病徵，即是分隔了11、12天有確診，即是有新感染，病毒可以潛伏那麼久。」

森美指美國公民返回關島時，也有10幾位因為確診而要回國隔離，而他從新聞得知香港安排應該是如果被確診便不能回港，親密接觸者也不能回港。森美說：「其實船上的資訊是零，幾天有一封船長的信，但船上確診人數幾多是不知道的，都是我將香港新聞WhatsApp給他們看。幸好現在資訊發達，不過都會有點擔心，好似唔樂觀，可以潛伏10幾日。」

由於未清楚郵輪上的傳染源頭，森美指父母只好隔離在房中。他說︰「我有叫媽咪沖涼時用濕毛巾封渠位，平日又要倒水落去。因為中央冷氣出風，我叫他們在房間內戴口罩。職員最初送餐是沒有封，經要求後已經將食物放入盒，水是樽裝，所以無問題。我叫他們不要跟職員交談，因為之前有檢疫人員確診，餐具要用滾水清潔，像滾奶樽般煲5分鐘。」森美表示父母的測試結果預計要兩天才有，希望最終會無事。森美目前最想父母先離開郵輪，其他事也是次要，因為船上的確診個案每日增加，再不落船就有被傳染可能。

森美指新型冠狀病毒的傳播力比沙士強，他作為兒子，也寧願父母回港後先入住隔離營。他說︰「地球很危險，他們入住隔離營的話，我會心安點，因為那裏安全，佢哋又測試咗無事，我媽咪話都係，但暫時未知結果，再看看如何再討論。」

（即時娛樂）