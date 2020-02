被困在武漢的KOL胡淽喬(前名胡心諾 Rainbow),今日在社交網發文,表示她身處的村落已禁止車輛進出,但村民還是可以走路或乘坐電單車出去買東西,而她上次到超市「入貨」已是6天前的事。

胡淽喬說︰「前天去了郵局取包裹,原本三天就到的國際快遞EMS要2星期才送到,而且不上門派件要親自去郵局取件。那個包裹是一個日本朋友寄了口罩和龍角散給我☺️,真的好感動❤️,雪中送炭的感覺!thank you so much my best friend from Japan 🙏🏻🇯🇵 ありがとうございました❤️ ,還用中文字寫了︰親愛的朋友,武漢加油!很有愛﹗」

「今日村派了一張 <疫情期間居民出入卡>,每戶每3天可1人外出,每次不可超過2小時。明顯這條村的防疫措施越(愈)來越(愈)嚴謹😷。雖然我現在住的這條村沒有人感染,但鎮上已經有70多例😢,希望這場疫症快快完結🙏。 」

