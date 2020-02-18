【劉德華12場紅館騷取消】主辦單位公布演唱會退款安排 (22:20)

因為武漢肺炎肆虐，劉德華今個月的12場紅館個唱取消。（資料圖片）

原定於今個月15至18日、20至23日及25至28日，於紅館舉行共12場演唱會的劉德華，由於武漢肺炎肆虐，最後以保障觀眾健康為由，決定取消香港演唱會，昨午演唱會主辦方公布退款安排。

A )【已登記換票人士】2月15至18日、20至22日(2018/2019年7場已取消演唱會的補場演出)

1.主辦機構將按登記換票記錄，於2020年2月24日起，以電郵個別發送「郵寄辦理退票退款表格」予《已登記換票人士》。有關退款將受條款限制及約束。

2.主辦機構將支付每位成功以郵寄方式辦理退款的《已登記換票人士》一律一次性港幣35元郵資補貼 (不論任何地區和退票數量)。

3.申請退款期限至2020年4月30日止(以郵戳日期為準)，逾期郵件恕不受理。請注意，只接受以掛號／快遞形式郵寄，並不接受親身遞交或郵件到付。

4.門票的票面值總額退款及郵資補貼將於2020年6月30日或之前全數存入《已登記換票人士》指定的香港本地持牌銀行有效港幣儲蓄或支票戶口。恕不安排現金或支票退款。

B )【已補購門票人士】2月15至18日、20至22日(2018/2019年7場已取消演唱會的補場演出)

1.以信用卡/微信支付/支付寶方式支付票款者

已補購門票的票面值總額將於2020年6月30日或之前直接退回《已補購門票人士》用以購買有關門票之信用卡/微信支付/支付寶帳戶。

2.以銀行入帳方式支付票款者

主辦機構將於2020年2月24日起，以電郵個別聯絡相關人士跟進退款安排。

C )【於城市售票網購票人士】2月23、25至28日(5場)

1.所有經城市售票網網上、流動應用程式或電話購票熱線購買演唱會門票之人士，主辦機構將透過購票通（香港）有限公司（“購票通”），於2020年6月30日或之前，將已購門票的票面值總額（城市售票網收取的購票手續費不設退款），直接全數退回購票人士用以購買有關門票之信用卡帳戶。

2.按城市售票網購票條款，所有在購票時已繳付之購票手續費不設退款。如有查詢，請致電購票通客戶服務熱線：852-2314 4228 (早上10時至晚上8時，星期一至日，包括公眾假期)，或電郵 cs@cityline.com.hk。

D )【經「亞洲萬里通」兌換門票會員】

請留意「亞洲萬里通」已發出的相關電郵，或請電郵至events@asiamiles.com查詢。

E )【經主辦機構內部購票人士】

主辦機構將聯絡相關人士跟進退款安排。

（即時娛樂）