《#後生仔》播陸浩明道歉片段 麥明詩向醫護人員致敬 (14:27)

陸浩明（6號）早前在J2節目《＃後生仔傾吓偈》中，說錯2003年沙士（SARS）疫情「香港是那個病毒的源頭」，被網民鬧爆。6號再三道歉仍未能平熄網民怒火，拍檔馮盈盈及舊拍檔麥明詩就指出台前幕後在這件事上都有責任。《＃後生仔傾吓偈》昨晚開始時就播出了一段6號的道歉及糾正聲明，6號說︰「大家好，之前我在節目說錯了『香港是SARS病毒的源頭』，我想為這件事致歉和糾正，因為我的疏忽和不小心，說錯了資訊。雖然我當時也有補充，病源是來自廣州一位教授，馮盈盈也有再補充，不過我覺得當時糾正得不夠清晰、明確，是有不足的地方，所以這一刻想再糾正資訊。」

「2002年，SARS開始在廣東順德爆發，至2003年肆虐香港。衛生署在當年3月鎖定其中一個源頭，相信是曾經入住九龍區一間酒店，懷疑在內地已經染病的廣州中山大學退休教授。如果之前大家收看節目，因為我的口誤，說錯了一些內容，牽動到你的情緒，令你有不舒服的感覺，我為此事深深致歉，對不起。經過這個教訓和學習之後，我和《#後生仔》的製作組，在處理節目內容時會更加謹慎，和更加小心，同時我們一班後生仔，也想跟在2003年SARS和現在為香港抗疫的醫護人員，感謝他們付出的努力和貢獻，希望這個疫情可以快點過去。」

《＃後生仔傾吓偈》的節目組亦在社交網公開致歉。麥明詩在Instagram轉發了6號的在節目中的道歉片段，表示︰「 我們一定要清楚記得呢一段歷史，並向當年，同現在，冒生命危險保護香港嘅醫護人員致最崇高嘅敬意！張錫憲、鄭夏恩、王庚娣、劉錦蓉、鄧香美、謝婉雯、劉永佳、劉大鈞。PS：本人下午同節目組溝通網民提議於大氣電波糾正資訊以正視聽，節目組原來於今日早上已經錄製咗呢個聲明。相信節目組未來日子會加以謹慎！」

（即時娛樂）