【人美心善】鄧麗欣捐口罩助香港基層家庭 送飲品為台灣醫護打氣 (18:12)

杜汶澤早前在社交網透露，鄧麗欣（Stephy）跟他研究如何令更多人可以免費得到口罩，話口未完，Stephy已立即行動捐出口罩，並透過「點滴是生命」派發給香港基層家庭。雖然派發口罩當日，Stephy因拍戲未能參與，但她也在社交平台分享當日情況，並留言：「今天拍戲不能來幫忙 辛苦大家了！期待下一批口罩能盡快順利到達🙏🏻 .Posted @withregram • @adropoflife 【點滴齊抗疫😷】新型冠狀病毒疫情持續升溫，喺口罩供不應求嘅情況下，價格不斷上漲，好多基層家庭難以負擔，亦未有途徑能夠買到☹️. 今日我地（哋）落咗深水埗區，將第一批1,500個口罩派發比（畀）150個基層家庭，希望能夠略盡綿力，解決社會上燃眉之急。我地（哋）會繼續努力，將收集到嘅口罩，派發比（畀）唔同界別嘅有需要人士。大家保持個人衛生，齊心抗疫💪」網民紛紛畀Like，更大讚Stephy人美心善。

除了香港，Stephy還很關心台灣的醫療人員。早年她在台灣投資開設飲品店，近日店舖就送出飲品，為當地一間醫院的第一線醫療人員打氣，證明愛無分國界。

（即時娛樂）