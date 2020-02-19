【認飲多咗攬女】演台版《鬼怪》 賀軍翔毋懼與孔劉比較 (20:16)

現年36歲的賀軍翔，相隔6年回歸台灣偶像劇，演出被視為台灣版《鬼怪》的《天巡者》，劇中飾演跨越千年的「驅魔真君」鍾馗，白天是麵包店老闆，晚上則是鬼見愁的伏魔者。賀軍翔今日（19號）一身黑色型Look現身記者會，其間，問他會否擔心被拿作跟《鬼怪》男主角孔劉比較？賀軍翔笑說不擔心：「因為本人現在也算是大叔的年紀了！」為了是次演出，在過年期間放縱大吃的賀軍翔，得知劇集於過年後開拍，便開始努力節制飲食，不吃澱粉質，晚餐也盡量不吃，並配合跑步健身，結果體重由78公斤減至現在的72公斤。對於劇中有不少妖魔鬼怪橋段，賀軍翔自曝最怕睇恐怖驚慄片：「我不想自己嚇自己，幸好這次演出的劇情偏重於浪漫。」

談到拍戲會跟女主角有親密動作，榮升人夫兼育有一女的賀軍翔，不擔心太太呷醋。「她知道我一直以來就是演員，這部戲也是她鼓勵我接的」。至於去年底他被拍到跟辣妹在街邊擁抱，並疑似接吻，當時他透過經理人公司發聲明表示跟該女子只是好朋友；今日賀軍翔親自解釋當時情況之餘，並指報道一出，已第一時間跟太太解釋，太太對事件也沒太大反應。「太太也理解，因為那天是好友提前為我慶生，好朋友互動，大家不用想太多」。賀軍翔承認當時因飲了酒，有擁抱、牽手等較熱情的舉動，但強調絕對沒有接吻。

（即時娛樂）