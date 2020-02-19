【白醋當消毒劑】葉蒨文重複使用口罩免浪費：戴了逾一周 (21:11)

武漢肺炎疫情持續擴散，人人四出撲口罩，可謂一罩難求。近日葉蒨文（沙麗）在社交平台以中英文撰長文，發放正能量鼓勵大家，還自爆她因為不想浪費，其口罩已戴了超過一星期呢！她分享如何重複使用口罩時說：「我也想分享我是如何重複使用口罩的。我不知道這是不是正確的方法，但是只使用一次口罩就扔掉似乎很浪費。我將厚紙巾或廚房紙巾折疊，¼放入口罩內，這樣用過後我只需要將紙巾丟掉，之後將口罩保存在可重複使用的Ziploc密封袋中，並可以使用熱吹風機吹乾口罩的內部保持清潔，之後將口罩安全地包裹在擦紙巾中直到下次使用。我的口罩已經使用超過1週（周）了❣️我並不是要每個人都使用這種方法，但我也覺得我們可以嘗試節省和回收利用，否則太多的口罩被丟掉，甚至醫院也不再分發口罩了，外面的價格相比於正常價格也提高了很多。我也想分享一下白醋也可以用作消毒劑。我們使用白醋和水加在一起在家中清潔地板已有很多年了。沒有證明說它能殺死細菌，但它是一種很好的消毒劑，清潔劑，可生物降解且沒有氣味。」

沙麗還感謝在醫院和其他地方的前線努力地工作，「我真的希望我們可以每個人都團結在一起，可以全心全意地祈禱和感謝所有權威，專業人士，醫生們，護士們，全體醫護人員，以及志願者們 —— 他們將自己的家人留在不同的城市而去幫助他人，他們全天24小時工作，在醫院和其他任何地方的前線精疲力盡地努力工作，以挽救所有感染者，並為保護世界上所有的其他人不被感染而持續奮鬥。我們還要為那些因生病而被隔離並在掙扎著和疾病頑強抗爭的人祈禱。這是一個警鐘，提醒我們對自己和同胞抱持同情心。無論如何，我們共同生活在這個星球上，真的必須對自己和他人盡力友好善待❣️❣️❣️❣️ 謝謝大家的閱讀，讓我們一起為更大的美好祈禱❣️❣️❣️」

（即時娛樂）