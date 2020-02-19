【武漢肺炎】演出業重創 協會向政府提出五項紓困要求 (23:00)

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，不少演唱會先後取消或延期，嚴重打擊香港演出業，故業界要求政府提供寬免支援。演出業協會發出新聞稿，內容指新冠肺炎疫情爆發嚴重打擊演出業，過萬名專業從業員生計受到威脅。協會今日向特區政府提出五項要求，包括全數寬免因受新冠肺炎影響而取消或暫停的演出場租，以及清楚明確說明關閉場館的前瞻性安排，避免行業出現裁員潮。

演出業協會提出的五項要求具體包括：

（1）全數寬免因受新冠肺炎影響而取消或暫停的演出場租。政府應即時退還所有租金，紓緩業界流動資金不足的困難，及免除所有經城市售票網出售門票收取的服務費，包括向主辦單位收取的印發門票的服務收費，及向使用網上、流動購票應用程式或電話購票的購票人士收取的手續費，以紓緩行業生計及刺激市民消費。同時，政府要提供稅務優惠及津貼，例如向演出業界及相關專業從業員提供稅務優惠，及寬減租用康文署場地的其他費用；

（2）清楚明確說明關閉場館後的前瞻性安排。演唱會的籌備需要最少3至6個月時間，當中包括後台方面的舞台製作及前台方面的宣傳推廣等。早前，康文署在不足3星期內，先後3次公布暫停開放香港體育館及伊利沙伯體育館，分別是1月28日、2月1日及2月14日。這種「唧牙膏式」的場館暫停開放公布安排，令演出業界無所適從，甚至要在不明朗的情況下進行墊支，造成資金出現困難；

（3）寬減票務分紅。此舉要為期2年才可以減輕業界的運作成本，令業界可持續經營，為重新振作做準備；

（4）設立演出業界支援基金。政府應設立演出業界支援基金，彈性資助演出業的演出項目；

（5）增加業界生存空間的經營彈性。調整銷售門票比例，讓演出業可以靈活爭取贊助商支持，進行跨行業的合作及營銷，爭取業界生存空間，令香港蜚聲國際的演出行業得以復蘇。

演出業協會發言人指出，在抗疫及健康為先的前提下，演出業一直配合政府的安排，演出業協會亦先後多次去信政府相關部門，提出支援業界的訴求。然而，最終未有正面回覆。

根據演出業協會的統計，經過過去9個月的社會示威運動及新型冠狀病毒肺炎衝擊，已經有超過200場次的演唱會取消或押後舉行、多個國際表演組織拒絕來港或擱置演出，而且新型冠狀病毒肺炎疫情更令多個本地歌手的世界巡迴演唱會暫停。如果未來數月情況持續，預期有再多近100場次演唱會取消或押後舉行，過萬名本地專業從業員失去工作及演出機會，當中不少是年輕人，不但生計受到嚴重打擊，未來發展亦前路茫茫。

演出業協會發言人補充說，演出業是香港文化創意產業的重要一環，也是旅遊業的關鍵元素，有助推動經濟發展，令各行各業受惠。業界希望政府能夠積極回應業界訴求，讓業界可以主動積極謀生，待疫情紓緩後，表演項目恢復演出，以繼續支持文化創意產業的長遠發展。

（即時娛樂）