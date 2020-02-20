【尼泊爾探訪感受深】胡定欣學懂珍惜：幸福非必然 (21:36)

胡定欣以「國際培幼會大使」身分，上月初到尼泊爾親善探訪，經過5日旅程，首次參與探訪活動的她感受甚深，領悟到幸福非必然，要珍惜自己所擁有的一切。胡定欣是次去了一個較偏僻的貧窮村落，探訪對象主要是當地的小女孩，因她們除了面對因貧窮而無書讀外，還有童婚、人口販賣及性侵等問題；而當地女生月事時，也因一些傳統思想遭到歧視，被關在一間衛生差及安全度弱的月經小屋隔離十日，故希望向他們灌輸正確資訊，月事並非禁忌，女孩子可在家中休息。

胡定欣此行也探訪了其助養的12歲小女孩Bina，她說Bina起初不願分享自己的故事，後來得知對方的爸爸離世，Bina年紀小小便要肩負養家重擔，落田耕種，因此要停學，「Bina的收入還要遭受打壓，每次開工可能只得10元左右，還要不是經常有工開，最後我決定助養她，希望可幫她重返校園」。最令胡定欣眼濕濕的個案，是一位女孩子雖然生活艱苦，又要面對童婚問題，卻無阻她追逐成為banker的夢想，很希望對方能繼續學習，用知識改變命運。

對於新型冠狀病毒肺炎肆虐，各行各業大受影響，胡定欣亦不能倖免。不過，她覺得目前最重要是攜手抗疫，身體健康，才可做到自己想做的事情。自言跟TVB的合約還有一段時間的胡定欣，亦想快點重投工作。「不只我，整個市道都受影響。現在我們不是求生活，而是求生存。在香港生活從來不易，大家真是手停口停，希望市道快點回復正常，齊齊有工開，大家生活安穩」。胡定欣稱這幾年不眠不休地工作，之前登台唱歌又儲下一些積蓄，故未有經濟壓力問題。

（即時娛樂）