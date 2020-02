新型冠狀病毒肺炎肆虐,本港截至昨日的確診個案累計65宗。大部分市民均減少外出,但無綫高層樂易玲冇有怕,在銅鑼灣設下飯局,出席的圈中人有高海寧、方力申、馮盈盈、導演葉念琛、麥玲玲等,眾人更除下口罩大合照。樂易玲事後在社交網分享照片,留言︰「A beautiful dinner we rarely have in this season...(我們在這個季節很少有的精美晚餐...)」葉念琛也在社交網上載照片,留言︰「開心飯局!😀😀😀多謝玲玲師傅!🎉🎉🎉🎉」馮盈盈亦說︰「愉快的晚上💖好耐無出街食飯喇😂﹗」

