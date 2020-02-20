【關於「記憶」】黎曉陽愛跟長輩傾偈：常聽他們話當年 (17:42)

寰亞唱作歌手黎曉陽（Michael）早前為新歌《阿茲與海默》在西環拍MV，他化身暖男，為MV女主角Ida舉反光板遮擋太陽光，而且又噓寒問暖，等埋位時更在海邊欣賞風景。歌名《阿茲與海默》看似是兩個人的故事，Michael解釋其實歌詞講述患「阿茲海默症」（Alzheimer's disease），俗稱「老人癡呆症」患者的故事，與之前他另一首作品《拾荒者之歌》都是關於「記憶」的題材。

年紀輕輕的Michael很喜歡與家中長輩傾偈，了解他們的過去，尤其是經常聽他們話當年，令他對香港舊貌充滿好奇，所以新歌MV特別邀請一位較年長的演員Ida姐姐擔任女主角，透過她遊電車河、穿過大街小巷、欣賞維港景色等，帶觀眾走進她的回憶。Michael說： 「雖然同樣講記憶，但這首新歌加入香港情懷，有點country music（鄉村音樂）和folk song（民歌）元素。」

連續兩首歌都圍繞記憶，Michael坦言對腦內記憶量和真實度，感到非常有興趣，更懷疑自己腦記憶開始退化，他說：「我覺得每個人記憶量有限，而且不可盡信。有時以為記得的事情原來是錯，有時根本沒有發生過，又或者部分不真實。」他又表示，就算將來失去記憶，但「情懷」是不會失去，而且是最真實的。

（即時娛樂）