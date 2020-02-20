【汪明荃跟劉江華開會】抗疫基金撥款1.5億元助藝術文化界紓困 (18:31)

武漢肺炎肆虐全城，各行各業大受打擊，無論娛樂圈及文化藝術從業員都受影響。汪明荃（阿姐）聯同民政事務局長劉江華及馬逢國議員等，開會商討在疫情影響下，如何支援文化藝術從業員，民政事務局便推出「藝術文化界資助計劃」。

1.在香港八和會館的遊說及爭取下，香港政府民政事務局劉江華局長於2月14日，與本會主席及代表會面。本會在會議上力陳粵劇界於疫情下的困境，向局長提出緊急支援方案。

2.民政事務局劉江華局長於今日（2月20日），邀請文化藝術界各個範疇的代表參與會議，並宣布「藝術文化界資助計劃」，建議從「防疫抗疫基金」撥出1億5000萬元，協助藝術文化界渡過難關。經劉江華局長說明，和與會者討論後，藝術文化界對「藝術文化界資助計劃」表示認同。此外，劉江華局長亦提供了撥款的時間表，希望能於3月以內將支援金直接發放予文化藝術從業員。

3.政府將從「防疫抗疫基金」的「藝術文化界資助計劃」中，撥款1500萬元給粵劇界，支援受新型冠狀病毒疫症所影響的粵劇界從業員。

4.政府已委託香港八和會館，計算及進行撥款予業界從業員。

（即時娛樂）