一度睇唔起代表作《寵物》 小肥陷2年黑暗期 曾萌生退意 (19:00)

小肥（徐智勇）日前出席由蓋世寶和黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，小肥當年憑一曲《寵物》而為人所熟悉，他感激當年遇上伯樂黃柏高（Paco）。

《寵物》為小肥打響名堂，不過歌曲背後，他竟自揭曾「看不起」這首歌，「第一次聽的時候，不是特別喜歡，收到demo也不是特別雀躍，因為當時在澳門做組合，唱的歌比較隨和，突然要我唱流行搖滾的東西，自以為藝術家，不能接受流行搖滾，會有一絲看不起，但是想不到令我成功的是《寵物》」。

得到《寵物》和《時光機》兩首大熱作品的加持，加上恩師Paco親力親為的宣傳，令小肥甫出道就直入蜜月期；可是，他和很多歌手一樣，曾經迷失，也一度想過退出。「緊接下來的2009年是黑暗期，感受到自信心下沉，因為當《寵物》、《時光機》成績不錯，要做一件事去超越，給了自己很大壓力。那時候我就想，第一隻碟我很聽話，第二隻碟就要注入自己想法，結果由2007年拖到2009年。曾經有段時間，我在MSN上面打『不如我退出算了』，真的有這個念頭。打了一會兒，就有人回應我，我記得那個是姜文杰（Benji），他即刻教訓我『你在說什麼？你才兩年經驗！講什麼退出？』」。小肥當然沒有退出，現在的他仍然熱愛音樂，接下來還有意推出發燒唱碟。

（即時娛樂）