【疫情下的婚禮】歌手馮凱淇低調嫁港台DJ馮廸燊 (19:11)

歌手馮凱淇（Cherry）與拍拖3年的港台DJ男友馮廸燊（Tiksan）日前已結婚。在新型冠狀病毒肺炎疫情下，兩人低調註冊，計劃年底才舉行結婚派對。馮凱淇在社交網張貼多張照片，表示「因為疫情關係，所以今天沒有邀請到太多朋友🙏🏻。祝大家都身體健康，疫情快點過去💪。」她表示在婚姻註冊處簽字結婚，整個註冊過程在5分鐘內完成，禮堂就能使用大概15分鐘，快到來不及反應，她已由單身變成已婚。

馮凱淇說︰「如果親戚朋友多的話，未必可以全部在禮堂合照。不過，尖沙咀（嘴）文化中心外的露天地方和樓梯拍照效果都不錯👍🏼。因為疫情關係，本來想邀請朋友和歌迷到來，但免得大家冒險外出和聚集，就只能瞞過大家了！」

「結婚誓詞（辭）簡單一句，卻意義重大。我們選定了對方，開始人生新的一頁💕。相信說誓詞（辭）一刻，親友都期待我們感動哽咽😂，但礙於我們各自的職業以及專業，誓詞（辭）說得極其流暢😂😂😂😂😂😂。有人問結婚後有什麼感覺，說真的...差別不大😆，因為從我們開始拍拖至今，每一天都是充滿著（着）快樂和甜蜜。朋友偶爾會投訴我們太閃，亦有朋友無奈說已經『接受現實』😆。愛錫（惜）我的朋友都話不擔心我婚後不夠幸福，仲有人話我們幸福到以為我們一早結左（咗）婚🤣🤣。正式成為夫妻啦，期待我們一起建立美好的將來。我們各自都是獨生子女，要繼續孝順父母❤️。」

（即時娛樂）