【怕被打劫】香港移民託付派6千口罩 方健儀：心情好比運金條 (13:19)

前無綫新聞主播方健儀早前到石硤尾及深水埗派口罩，雖然只有100個，惠及50名長者，但她認為「莫因善小而不為」，幫得一個得一個。想不到此舉令一位移居美國40年的香港移民留下深刻印象，決定捐出手頭上6000個墨西哥品牌口罩，寄到香港由她分發。

方健儀在網上表示最初也擔心是詐騙信息，後來經過查問，又將口罩進行測試，證實無誤才決定幫忙，而她亦避免被美國阻截貨運往香港前出貨，將三大箱口罩分開三個香港朋友的店舖地址收貨，減少寄失或盜竊風險，「結果貨物到港，我去提貨時，心情好比運金條，生怕被打劫，駕車運送時緊張到手心冒汗，結果一切順利……在此，我非常感激這位捐贈者，感激他選中我協助。我記得佢講過一句說話：『俗語有云：『賺幾多錢唔係你嘅，洗（使）幾多先係你嘅。』正如呢批口罩，其實並不屬於我，最緊要能落入有需要的人手中。』而我則負責購入可重用的密實袋再找家人好友，花9小時做女工重新包裝口罩，及策劃區域花6小時親手派發給長者。我經常說：『防疫靠民間靠自己』，不只在香港，就連十萬八千里外的人都關心香港，用實際行動協助我們。自己疫情自己幫，幫得幾多得幾多。」

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（即時娛樂）